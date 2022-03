Kamer woedend om ‘spijbelende’ Kaag, premier Rutte moet opdraven

In de Tweede Kamer is vanmiddag met woede gereageerd toen bleek dat minister Sigrid Kaag (Financien) niet beschikbaar bleek voor het mondelinge vragenuurtje. Waar Kamerleden haar wilden bevragen over de instortende koopkracht van Nederlanders, was de minister in Maastricht om een speech over Europa te geven.

Lilian Marijnissen (SP) wilde vragen wat het kabinet gaat doen om de economische effecten te dempen van de hoge inflatie, de brandstofprijzen en de deining die de oorlog in Oekraïne met zich meebrengt, maar Kaag was er niet. Omdat premier Rutte een bespreking had en Kaag zich had afgemeld, nam daarom staatssecretaris Aukje de Vries plaats in vak K, maar dat ging er bij de Kamerleden niet in. ,,Er gebeurt veel in de wereld, dat snap ik", zei Marijnissen. ,,Maar ze is een toespraak aan het houden ergens, ze had hier moeten zijn.”

Henk Nijboer (PvdA): ,,Er hoort fatsoen van het kabinet te zijn. En daar hoort bij dat ze geen speeches gaan houden tijdens het vragenuur. U moet dat niet accepteren", sprak hij Kamervoorzitter Vera Bergkamp toe.

Volledig scherm Sigrid Kaag tijdens haar speech in de Sint Janskerk over de Europa-koers van het kabinet Rutte-IV. © ANP Geert Wilders sprak van een ‘ongekende schande’. ,,Speechen over Europa, terwijl mensen hun rekening niet kunnen betalen. Dit was eens maar nooit weer.” Jesse Klaver (GroenLinks) wil dat Kaag later vanmiddag alsnog naar de Tweede Kamer komt. Bergkamp gaat daar nu navraag naar doen. Klaver: ,,Speechen op dinsdagmiddag is geen reden om hier niet te zijn. Laat haar maar terugkomen.” Ook de SGP en BBB sloten zich bij die oproep aan.

Kabinetsleden mogen verstek laten gaan tijdens het vragenuur, maar moeten daar eigenlijk wel een direct werkgerelateerde reden voor hebben. De regels hiervoor zijn niet in beton gegoten, al staat in het Handboek voor Bewindspersonen dat bewindpersonen ‘op dinsdag tussen 14.00 en 15.00 uur geacht’ worden ‘op dat tijdstip geen binnenlandse afspraken te maken’. Toch accepteerde de Kamer het wel dat Rutte in voorbereiding is op een buitenlandse topontmoeting.

Bergkamp heeft zich al eens eerder per brief beklaagd dat ministers te vaak afwezig waren en zich lieten vervangen. ,,Ik wil zo’n oproep nog eens herhalen per brief", zei Bergkamp. Kennelijk is een herinnering nodig, constateerde ze.

Uiteindelijk belde ze na wat vertraging met ambtenaren van Kaag, maar die bleek niet alsnog vanmiddag naar de Tweede Kamer te kunnen komen. Zij heeft nog een werkbezoek in het buitenland op het programma, dat gaat overigens over het terugbrengen van ‘plastic afval in de Maas’.

Nu komt alsnog premier Rutte om het vragenuur bij te wonen. Die liet weten later vandaag alsnog naar de Kamer te kunnen komen om de vragen te beantwoorden.

Marijnissen wilde nog wel haar grieven kenbaar maken: ,,Heel goed dat de premier kan komen, maar mevrouw Kaag zit vanavond ook nog op tv om te praten over koopkracht…Ik wil wel gezegd hebben dat ik het van minachting vind getuigen dat ze wel op tv gaat en speeches doet, maar niet hier is.”

