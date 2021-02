Kamerleden maken zich op voor verkiezingen met nog stapels debatten op de plank

Het kostte Kees Verhoeven ‘een hele werkdag’, maar toen had het D66-Kamerlid ook een meerderheid bij elkaar gesprokkeld voor een apart debat over het datalek bij de GGD. ,,Dat moest aanvankelijk maar gewoon meegenomen worden in het reguliere coronadebat. Dat kon echt niet, vond ik.” Dus hij appte met zijn collega-Kamerleden, legde uit waarom een apart debat echt moest en kreeg een meerderheid – met dank aan PVV’er Fleur Agema. ,,Ondanks corona is het me gelukt.”