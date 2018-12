Kamerleden waren dit jaar gemiddeld twee keer per dag ‘geschokt’

Dat gebeurde het afgelopen jaar 203 keer. De Tweede Kamer debatteert drie dagen per week, in totaal ruim honderd dagen. Daarmee zijn onze volksvertegenwoordigers gemiddeld twee keer per vergaderdag ergens geschokt over. De SP spant de kroon: Kamerleden van die partij waren maar liefst 47 keer geschokt. Daarna volgen GroenLinks (32 keer) en het CDA (20 keer).



,,Ik vind dit behoorlijk schokkend”, reageert SP’er Michiel van Nispen, die bovenaan de lijst van meest geschokte Kamerleden staat. Hij was acht keer geschokt. ,,Ik hoor niet van ieder nieuwtje van de stoep te vallen.” Van Nispen realiseert zich dat hij ‘misschien iets te vaak’ het woordje ‘schokkend’ of een afgeleide daarvan gebruikt. ,,Dat komt ook door mijn aandachtsgebied: ik volg justitie, en daar gaat nogal eens wat mis.”



Het SP-Kamerlid was geschokt over incidenten in gevangenissen, problemen bij de brandweer en de recherche. ,,Ik denk dat mijn partij goed is in benoemen wat fout gaat”, zegt Van Nispen over de SP. ,,Als wij iets zien wat onrechtvaardig is, kunnen wij niet anders dan dat ‘schokkend’ noemen.”