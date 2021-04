Kamerlid Smeets sprak af met minderjarige jongens: ‘Hij was direct en begon me snel te zoenen’

video/update Minister De Jonge: Goed kijken hoe we verder gaan met AstraZene­ca

7 april Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid weet nog niet wat de conclusies van het Europese geneesmiddelenagentschap EMA over het AstraZeneca-vaccin betekenen voor de Nederlandse vaccinatiecampagne. ,,Het EMA geeft aan dat de voordelen opwegen tegen de risico's. Maar er is ook sprake van een zeldzame aandoening bij vrouwen. Daar moeten we goed naar kijken", zei de Jonge. Morgen neemt het kabinet een besluit.