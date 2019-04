Kamermeerderheid wil af van overlastgevende nachtvluchten Schiphol

Ons buurlanden beperken de laatste jaren al het aantal nachtvluchten vanaf grote luchthavens. ,,Minder nachtvluchten hier zou een verstandig doel zijn’’, zegt ook Eppo Bruins (ChristenUnie). De SP wil eveneens geleidelijke afschaffing. ,,We moeten af van de hinder. Maar er moet wel gelet worden op het verlies van werkgelegenheid bij het schrappen van nachtvluchten, vooral bij vrachtvervoer.’’



Andere partijen, zoals GroenLinks en Partij voor de Dieren, pleiten al langer voor een verbod op nachtvluchten, ook vanwege de milieuvervuiling. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur stelde vorige week al in zijn advies ‘Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute’ dat slaapverstoring als gevolg van nachtvluchten leidt tot negatieve gezondheidseffecten.



,,Gezondheid wordt op dit moment in de beoordeling van luchtvaart nog maar beperkt meegenomen. Hinder in de nacht zou daarom zoveel als redelijkerwijs mogelijk moeten worden teruggebracht’’, aldus de Raad. Na een overgangsperiode waarin verdere groei van nachtvluchten niet is toegestaan, zou overgegaan moeten worden tot het verbieden van starts in de nacht.