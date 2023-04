Kamervoorzitter ‘geraakt’ na snoeihard rapport over onveiligheid: ‘Het is vreselijk als je dit leest’

Tweede Kamerleden en ambtelijke leidinggevenden maken zich schuldig aan grensoverschrijdend gedrag. Het gaat onder meer om druk zetten door werknemers ‘uit een hogere machtspositie om seksuele handelingen te verrichten’, seksuele intimidatie, zwartmaken, discriminatie en om ‘oneigenlijke druk om iets te doen dat tegen de regels ingaat of niet integer is’. Kamervoorzitter Vera Bergkamp is geraakt en noemt de bevindingen ‘vreselijk’.

Dat blijkt uit onderzoek door de Universiteit Utrecht in opdracht van Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Deelnemers verklaren ‘aanhoudend lastiggevallen’ te worden, zonder werkgerelateerde aanleiding. Zo krijgen zij buiten werktijd om zogenaamd ‘vriendelijke’ appjes van Kamerbewoners, zoals de werknemers van de Tweede Kamer ook wel worden genoemd. Ook wordt er ‘met voorwerpen gegooid of met deuren geslagen’, zo beschrijven deelnemers.

,,Het raakt mij zeer’’, reageert Kamervoorzitter Vera Bergkamp op het rapport, die benadruk dat zij het onderzoek zelf heeft ingesteld. ,,Het is natuurlijk vreselijk als je dat zo leest.’’ Het rapport biedt volgens haar veel aanbevelingen voor de sociale veiligheid, waar zij ‘zorgvuldig’ naar gaat kijken. Ze geeft aan geschrokken te zijn van het rapport. ,,Omdat er toch een grote groep is die niet veilig zijn werk kan doen, die bijvoorbeeld last heeft van discriminatie.’’ Zij geeft aan dat er een ‘lacune’ is, omdat er nu niet een duidelijke plek is waar medewerkers naar toe kunnen bij grensoverschrijdend gedrag. ,,We moeten echt goed kijken: welke mechanismen spelen er nou en wat kunnen we daarmee doen. Voor iedereen moet duidelijk zijn waar je terecht kunt.’’ De D66-politica wil dit binnenkort aan de orde stellen in een werkconferentie en zegt ‘zeer gemotiveerd te zijn om dit op te lossen’.

Vorige week onthulde deze krant dat volgens ex-medewerkers en voormalig politici van Forum voor Democratie ook jarenlang een intimiderende, toxische en onveilige werksfeer heerste. Meerdere getuigen verklaarden hoe Baudet lege drankflessen in de richting van een medewerker gooide. Ex-FvD’ers die zich negatief over de partij uitspraken, werden bedreigd met een torenhoge boetes tot 170.000 euro.

Seksuele handelingen

Deelnemers geven aan onder druk gezet te worden die iemand vanuit een hogere pachtpositie om seksuele handelingen te verrichten. Zo ontvangen zij seksueel getinte en suggestieve berichten en foto's. Een oud-medewerker van Forum voor Democratie kreeg van partijleider Thierry Baudet een pornofilmpje toegestuurd. ,,Je kunt wel een geheimpje bewaren hè? Kan dit in de fractieapp?”, vroeg hij haar over het pornofilmpje.

Lees hier het hele verhaal: Klachten over verziekte werksfeer bij Forum: ‘Het beest was ontwaakt, Thierry ging helemaal los op mij’.

Uit dit onderzoek blijkt ook dat mensen onder druk worden gezet om berichten die onder de Wet open overheid vallen te wissen. Ook worden Kamerbewoners geïntimideerd om buiten de regels, procedures en bevoegdheden om publieke middelen in te zetten waar ze niet voor bedoeld worden.

813 keer grensoverschrijdend gedrag

Van de 654 deelnemers aan het onderzoek, geven er 290 (44,3 procent) aan dat zij het afgelopen jaar ten minste éénmaal grensoverschrijdend gedrag tussen andere Kamerbewoners hebben waargenomen. In totaal rapporteren deze deelnemers 813 uitingen van grensoverschrijdend gedrag. Zo geven mensen aan ‘scheldkanonnades naar hun hoofd te krijgen’. Ook worden er mensen ‘afgesnauwd en afgeblaft’, bijvoorbeeld omdat zij geen kennis van zaken zouden hebben vanwege leeftijd, gender, functie enzovoorts.

Aan de deelnemers aan het onderzoek is ook gevraagd hoe vaak zij grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren. Daaruit blijkt dat een zevental deelnemers aangaven in een jaar tijd meer dan twintig keer daarmee te zijn geconfronteerd. Zo'n 42 deelnemers gaven aan zes tot tien keer grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt, 56 Kamerbewoners hadden drie tot vijf keer zo’n ervaring en in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek ervoeren 95 mensen één à twee keer zulk gedrag. Zowel de sociale veiligheid van melders als die van beklaagden blijkt onvoldoende geborgd.

Signalen

Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht. Het is geen feitenonderzoek, het gaat om vermeend grensoverschrijdend gedrag, benadrukt het rapport. De Kamervoorzitter besloot in juni 2021 tot het onderzoek nadat zij veel signalen had ontvangen van ongewenst gedrag binnen de Tweede Kamer. Dit volgt op klachten over voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib. Zij zou hardvochtig met ambtenaren zijn omgegaan. En die affaire stond al niet op zichzelf: ook D66, PvdA, Volt en recent nog Forum voor Democratie hadden te kampen met incidenten rond grensoverschrijdend gedrag.

Volledig scherm Voorzitter Vera Bergkamp (D66) tijdens het debat over het rapport over de gaswinning in Groningen. © Jeroen Meuwsen Vorig jaar stapte oud-Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) uit de Kamer, na beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag in haar tijd als Kamervoorzitter. Haar opvolger Vera Bergkamp liet daarnaar een onderzoek instellen, maar dat voelde voor Arib ‘als dolk in haar rug'.

Hoe dan ook krijgt het bestuur van de Tweede Kamer, dat nu dus onder leiding staat van Kamervoorzitter Vera Bergkamp, er flink van langs in het rapport. De leiding zou zich schuldig maken aan ‘intimideren, schofferen, buitensluiten, negeren en pesten’, zo blijkt uit interviews met klagers.

Het presidium en Kamervoorzitter Bergkamp vormen het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. Verschillende geïnterviewden noemen de relatie tussen het presidium en de hoogste ambtelijk leidinggevenden ‘ingewikkeld’. Volgens hen worden ambtenaren ‘soms onder de voet gelopen door het presidium, waaronder de voorzitter’. Als het presidium iets wil ‘vinden ze een manier om dat te doen’ ,,Zij veroorzaken tamelijk extreme werkdruk, nee zeggen is er niet of nauwelijks bij.” Dat gaat via ‘schoferen, buitensluiten, negeren, pesten. ,,Veel ambtenaren […] zijn, weggepest en teleurgesteld, vertrokken.”

Schelden

Al jaren is er spanning tussen de lagere ambtenaren in de Tweede Kamer, hun leidinggevenden, maar ook met het presidium wat weer bestaat uit Kamerleden dat zich met de dagelijkse leiding van het parlement bemoeit.

Dat is een soort driehoeksrelatie die ‘concrete risico's oplevert'. Want Kamerleden hebben een unieke positie: zij kunnen niet worden ontslagen, terwijl ze wel flinke druk kunnen uitoefenen op de ambtelijke leiding. Die leggen op hun beurt de druk weer neer bij ambtenaren die onder gezag staan.

Ambtenaren hebben het gevoel dat ze geen ‘nee’ kunnen zeggen. Ook melden ze ‘kleinerende opmerkingen’, het ‘delen van persoonlijke, vertrouwelijke informatie met anderen’, ‘sabotage en expres tegenwerken, pesten, schelden en schreeuwen’.

Volgens het onderzoek is sprake van ‘meer dan een reeks incidenten’. De onderzoekers vinden dat het huidige beleid tegen ongewenste omgangsvormen tekort schiet. Aan het onderzoek deden 428 ambtenaren mee, 173 fractiemedewerkers en 38 Kamerleden.

Onoverzichtelijke meldpunten

De Tweede Kamer kent volgens dit onderzoek ‘een onoverzichtelijk en niet-sluitend’ aantal meldpunten, waardoor met name grensoverschrijdend gedrag tussen ambtenaren, fractiemedewerkers en Kamerleden, of tussen Kamerleden onderling plaatsvindt, moeilijk blijkt aan te kaarten. Dat heeft er volgens de onderzoekers mee te maken dat fracties zélf bepalen of en hoe zij intern een meldsysteem inrichten en/of zich aansluiten bij Klachtenregeling van de Tweede Kamer. Ook speelt mee dat Kamerleden géén werkgever hebben en eventueel grensoverschrijdend gedrag richting anderen vrijwel volledig buiten het werkgebied van andere commissies c.q. instanties (zoals Openbaar Ministerie, College van Onderzoek Integriteit) valt. Na de onthullingen over Forum voor Democratie gaf Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp ook toe machteloos te staan.

