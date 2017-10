Kamp: Ik ga meer functies in zorg uitvoeren

InterviewVVD'er Henk Kamp (65) is vandaag voorgedragen als kandidaat-voorzitter van de branchevereniging voor zorgondernemers, ActiZ. Dat zal niet zijn enige baan in de zorg worden, zegt de oud-minister in een toelichting.

Kamp is een van de eerste voormalig bewindspersonen die na de beëdiging van het nieuwe kabinet een andere functie accepteert. Hij was de laatste jaren naast minister van Economische Zaken ook minister van VROM, Defensie en Sociale Zaken.

Publieke zaak

De overstap naar de zorg vindt Kamp geen vreemde, vertelt hij aan deze krant. ,,Ik denk met de kennis en ervaring die ik in 39 jaar werken voor de publieke zaak heb opgedaan, een nuttige rol in de zorgsector te kunnen vervullen. Daar wil ik mij graag de komende jaren samen met de zorgprofessionals voor inzetten. Daarnaast vind ik het leuk om te switchen van beleidsveld en ik wilde nog aan de slag in het onderwijs of de zorg."

Het werd, mocht hij worden benoemd als voorzitter van ActiZ, dus het zorgveld. Kamp: ,,Daarin zal ik de komende jaren werkzaam zijn. Al bereik ik binnen afzienbare tijd de pensioenleeftijd en zal ik mijn werkzaamheden op een iets lager pitje zetten. Toch ga ik enkele zorgfuncties accepteren en daarvan is dit de grootste. Het gaat om een betaalde, parttime betrekking."

Kamp wil, zolang zijn benoeming nog niet rond is, niet inhoudelijk spreken over de ontwikkelingen in de zorg, en dan vooral de ouderenzorg. De nieuwe regering reserveerde in het regeerakkoord op den duur 2,1 miljard euro extra voor goede verpleegzorg. Dat geld is nodig om extra personeel te kunnen aantrekken.

Nauw betrokken

ActiZ is nauw betrokken bij de organisaties die met goede plannen aanspraak kunnen maken op de centen. De partij van Kamp, de VVD, heeft altijd bepleit dat de extra miljarden gaan naar instellingen met de beste plannen om de kwaliteit van de ouderenzorg op te krikken.

Van oud-staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, PvdA) is bekend dat Drenthe haar wil als commissaris van de Koning. Martijn van Dam (PvdA) stapte zelfs al in september op als staatssecretaris van Economische Zaken, om plaats te nemen in de raad van bestuur van de NPO.

Vol onbegrip

De SP reageert vol onbegrip op het voornemen van het ActiZ-bestuur om Kamp voor te dragen als kandidaat-voorzitter. Kamerlid Lilian Marijnissen: ,,Actiz noemt zichzelf de 'organisatie van zorgondernemers'. Daar past kennelijk een VVD’er bij denken ze daar. Ondernemers? Ze opereren gewoon met ons geld hoor! Zorgbestuurders hebben maar één taak: zorgen dat mensen de zorg krijgen die nodig is en dat de zorgmedewerkers daar de ruimte voor hebben."