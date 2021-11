Kamp over staat krijgsmacht: ‘Zo gaat het niet langer’

Koning: Er bestaat bij publiek verkeerd beeld van jacht op afgesloten deel kroondo­mein Het Loo

Volgens koning Willem-Alexander bestaat er bij het publiek een verkeerd beeld van de jacht op het kroondomein Het Loo. Dat zei hij in een persgesprek tijdens zijn werkbezoek aan Noorwegen. Hij benadrukte daar dat het beeld is dat er in het afgesloten kroondomein drijfjacht wordt uitgeoefend met een grote groep jagers. Maar dat dat al sinds 2001 is afgeschaft.

21:49