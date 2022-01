Kan Hoekstra alle ballen in de lucht houden? ‘Drie posten is méér dan een volle dagtaak’

In het CDA klinkt verbazing, opluchting en lichte bezorgdheid over de keuze van Hoekstra om minister van Buitenlandse Zaken te worden. Want de partij staat er niet goed voor, heeft de wonden gelikt na een paar slechte jaren en een teleurstellende verkiezingsuitslag. Al over tien weken zijn de volgende verkiezingen voor de gemeenteraad. In die periode zal Hoekstra binnen en buiten Europa kennismaken met ambtgenoten, de dossiers lezen, zijn draai vinden in de Nederlandse ministerraad én zijn partijgenoten ondersteunen die campagne voeren.