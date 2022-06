Kandidaat-lidmaatschap Oekraïne: tegenstander Rutte liet zich overtuigen door ‘knap stuk werk’ Europese Commissie

Mark Rutte is gedraaid, vindt de oppositie in de Tweede Kamer. De premier keerde zich eerder nog tegen een overhaast kandidaat-lidmaatschap voor Oekraïne, dat gebukt gaat onder een bloedige oorlog. Oekraïne moest, zei Rutte, nog ‘zo veel huiswerk’ maken voor het zou voldoen aan de eisen die aan een EU-lidmaatschap worden gesteld. Maar sinds vorige week vindt hij het plots ‘ een verstandig besluit ’.

Links – met uitzondering van de SP – was blij verrast door al dat ‘gedraai’; rechts plus de SP toonden zich juist onaangenaam verrast. Tijdens een Kamerdebat moest hij die wijziging woensdag uitleggen. Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu zag de premier zich de afgelopen weken ‘het hardst’ verzetten tegen EU-lidmaatschap. ,,Maar nu zet hij de deur ruimhartig open.” Volgens PVV-Kamerlid Vicky Maeijer zei Rutte in 2016 nog dat Oekraïne ‘nooit lid’ zou worden. ,,Wéér een gebroken belofte van Rutte.”