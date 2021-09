Kans op minderheidskabinet is deze week niet groter geworden, ondanks deal Miljoenennota

Na twee dagen debatteren over de rijksbegroting voor volgende jaar die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde, was VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans ‘trots’. Want hoewel de Haagse politiek hopeloos verdeeld is, was het partijen in de Tweede Kamer toch maar mooi gelukt om het eens te worden over een aanpassing van 2 miljard euro in de Miljoenennota.