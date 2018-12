Karen Gerbrands (PVV) weg uit Tweede Kamer

Kabinet bekijkt rol Nederland in hoofdenhan­del

16:28 Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaat na of Nederland een knooppunt is in de wildwesthandel in allerlei lichaamsdelen. Hij bekijkt of de douaneregels streng genoeg zijn om ongebreidelde in- en doorvoer van bijvoorbeeld hoofden uit de Verenigde Staten tegen te gaan. De Kamer vindt dat niet genoeg en wil de minister er nader over spreken.