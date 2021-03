Keijzer besmet met coronavirus, hele kabinet moet getest worden

Staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) werkt na een positieve test thuis in isolatie. Vrijdag vergaderde ze nog met de ministersploeg, dus nu moet het hele kabinet zichzelf in acht nemen en op woensdag een coronatest doen. In quarantaine hoeven de bewindspersonen waarschijnlijk niet.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken (CDA) meldde vanochtend via twitter dat ze positief getest is. ,,Ik voel me goed. Uiteraard zit ik in thuisisolatie en doe ik dus de komende tijd mijn werk via de digitale weg.”

Wanneer ze klachten kreeg, is onduidelijk. De GGD rekent vaak twee dagen vóór de eerste klachtendag als potentieel besmettelijke periode. Als Keijzer op zondag al symptomen had, zou ook vrijdag meetellen bij die riskante periode.

Vrijdag vergaderde ze nog met collega-bewindslieden in de ministerraad. Maar omdat ze afstand heeft gehouden tot collega's, gelden die niet als ‘nauw contact’ en is quarantaine geen noodzaak, meldt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) vandaag. ,,Als je in dezelfde ruimte verkeert, dan geldt dat als ‘overige contacten’, dan moet je jezelf in de gaten houden. Dan hoef je niet in quarantaine, maar het advies is om te testen op dag vijf na dat risicovolle contact. Dat zou woensdag zijn, dus dat is het advies aan de collega’s.”

Het is niet uitgesloten dat er alsnog voor sommige bewindslieden een quarantaine-advies volgt, als zij bijvoorbeeld een melding krijgen via de app CoronaMelder. ,,Dan is het advies thuisblijven. Dan ben je wat dichter bij elkaar geweest”, aldus De Jonge. ,,Er wordt in de ministerraad heel goed afstand gehouden tijdens de vergadering”, zegt een ingewijde. Maar vooraf en achteraf kan er wel een nauwer contact zijn.

Verschillende ministeries konden maandag nog niet zeggen of, en zo ja, wat voor gevolgen de besmetting heeft. D66-leider Sigrid Kaag werd maandag na haar gesprek met de verkenners gevraagd of ze zich gaat laten testen. ,,Dat is een goede vraag, daar ga ik even over nadenken.” Ze zegt altijd gepaste afstand te hebben bewaard, maar toch even navraag te doen “bij de adviseur van Algemene Zaken”, het ministerie waar het kabinet elke vrijdag bijeen komt.

