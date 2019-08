Keijzer hekelt ‘haantjesgedoe’ rond toekomstig CDA-leiderschap: ‘Het ging constant over kroonprinsen’

Het ging volgens haar ‘constant over kroonprinsen’. Keijzer: ,,Ik dacht: wel potverdikkie! Nou ben ik vijftig geworden en hoor bij de hoogstopgeleide mensen met lange politieke ervaring.’’



Keijzer noemt zelf drie ‘kroonprinsessen’: CDA-vicefractievoorzitter Madeleine van Toorenburg, minister van Defensie Ank Bijleveld en zijzelf. Keijzer is nu nog staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Afgelopen voorjaar kwam het haar de spuigaten uit vertelt ze in de slotaflevering van de serie Vissen met Jan.



Ze wijst erop dat ze als tweede op de kieslijst stond, lid is van de partijtop en in 2012 ruim 127.000 voorkeursstemmen haalde en in 2017 maar ruim 165.000. Ze beslist pas of ze de strijd aangaat als het aan de orde komt. Maar zegt ze: ,,Zou ik het kunnen? Ja.’’