Keijzer: ‘Tegen Baudet zou ik zeggen: Ga je mond spoelen’

In haar verklaring is ze er helder over, het feit dat zij als vrouw de strijd wil aangaan met partijgenoot Hugo de Jonge (CDA) speelt een grote rol: ,,Alle vrouwen, meiden, vriendinnen, schoondochters, kleindochters, iedereen moet zien dat dit mogelijk is.”



Waarom is dat van belang?

,,Omdat ik kan laten zien dat het tijd wordt voor een vrouwelijke CDA-leider, voor het eerst in de geschiedenis. Vrouwen moeten kunnen zien: als ik dat wil worden, dan kan dat. You can’t be what you can’t see. Dus het wordt van nu af aan zichtbaar.”



Waarom bent u een betere kandidaat dan Hugo de Jonge?

,,Dat vind ik een prachtige vraag, maar dat ga ik niet doen. Die ga ik niet beantwoorden.”



Waarom niet?

,,Omdat we allebei lid zijn van een prachtige partij en ik wil graag zeggen waarom ik dit wil doen, wat mij geschikt maakt.”



Wat is dat dan?

,,Ik heb jarenlange ervaring in de Tweede Kamer. Als woordvoerder zorg, als woordvoerder asiel. Ik houd mij als staatssecretaris bezig met bedrijven, met innovatie. Ik heb mij ingezet voor ouderen, voor kinderen. Ik neem jarenlange ervaring mee op gemeentelijk, nationaal en internationaal niveau. De komende verkiezingen gaan over zorg en economie en op die gebieden heb ik bewezen wat ik kan. Ik ben benaderbaar, ik kan het verschil maken. Het CDA heeft echt iets te kiezen. Daarom zeg ik: wees wijs, kies Mona.”