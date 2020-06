Kick Out Zwarte Piet wil eerst overleg met achterban voor gesprek met Rutte

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) wil voorafgaand aan een gesprek met premier Mark Rutte eerst in overleg met de eigen achterban. Volgens de groep is dat nodig om tot een concreet beleids- en actieplan voor de lange termijn te komen.

Eerder deze maand werd duidelijk dat premier Mark Rutte alsnog met KOZP en de Black Lives Matter-organisatie om tafel gaat. Dat liet hij weten na een gesprek op het Catshuis met vijf antiracismedemonstranten. De premier wil verder doorpraten over de vraag hoe ‘het gif van racisme’ kan worden bestreden.



Het gesprek tussen Rutte en de demonstranten naar aanleiding van de Black Lives Matter-demonstraties duurde bijna drie uur. Het was volgens de bewindsman ‘bijzonder’ en ‘inspirerend’. ,,Wat je al langer merkt in Nederland is dat de verschrikkelijke dood van George Floyd heel veel heeft losgemaakt. Dit brengt iets op gang waarbij we zeggen: we moeten racisme echt killen.’’

Manifest

KOZP zegt samen met andere partijen te werken aan een opzet van een manifest ter bestrijding van institutioneel racisme en ter bevordering van de zwarte emancipatie in Nederland. De actiegroep is kritisch over het gesprek met de premier.

,,Het is vaker voorgekomen dat premier Rutte het gesprek aanging met vertegenwoordigers van actiegroepen, zonder dat dit tot concrete resultaten leidde”, aldus KOZP in een persbericht. ,,Wanneer wij het gesprek met de premier aangaan, willen wij ervoor zorgen dat het een serieus gesprek wordt dat voorbijgaat aan anekdotische ervaringsverhalen over discriminatie en racisme.”

Dit keer moeten er ook echt concrete resultaten komen, vindt de actiegroep. ,,Wij willen een gesprek waarin afspraken kunnen worden gemaakt die bijdragen aan een beleids- en actieplan voor de lange termijn om anti-zwart en institutioneel racisme grondig te bestrijden en te werken aan een samenleving waarin alle mensen gelijkwaardig worden behandeld.” Wanneer het gesprek plaats zal vinden, is niet bekend. Premier Rutte heeft nog niet op het nieuws van vandaag gereageerd.

Demonstraties

Na de dood van de Amerikaanse George Floyd werd over de hele wereld geprotesteerd tegen racisme en politiegeweld. Ook in onder meer Amsterdam, Den Haag, Groningen, Rotterdam en Zwolle werd gedemonstreerd door de Black Lives Matter-beweging. Rutte erkende begin deze maand al dat racisme ook in Nederland een ‘systemisch’ probleem is, wat betekent dat het in de hele samenleving voorkomt.