Kieswijzer, hulp bij keuze voor de Tweede Kamerverkiezingen

VIDEO Avondklok­rel­len: Het leger blijft achter de hand, als het aan kabinet en Tweede Kamer ligt

27 januari Een meerderheid in de Tweede Kamer en het kabinet voelt er niet voor om het leger in te zetten tegen de avondklokrellen. PVV-leider Geert Wilders bepleit dit, maar staat tamelijk alleen in de Tweede Kamer. Het kabinet kondigde verder aan schade van winkeliers te gaan voorschieten.