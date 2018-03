Kiezer wil inhoud, maar media berichten over de vorm

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek voerde onderzoek uit onder vijfduizend kiezers uit negen gemeentes. Hieruit blijkt dat kiezers via media vaak nieuws kregen over confrontaties tijdens debatten of lokale politieke rellen met bestuurders. De thema's die kiezers belangrijker vonden, werden echter minder belicht.



Zo hadden kiezers het liefst willen lezen over zorg, veiligheid, wonen en bouwen, economie en werkgelegenheid en natuur. Om toch inhoudelijk op de hoogte te blijven, waren kiezers vooral aangewezen op regionale en lokale media. Desondanks werd ook op dit niveau veel bericht over randzaken als schandalen en campagnes.