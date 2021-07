Kiki Hagen (D66) over haar eerste maanden in de Tweede Kamer: ‘Nu mag ik echt zeggen waar ik voor sta’

BBB-Kamerlid Caroline van der Plas doet mee aan De Slimste Mens: ‘Dit kan mijn imago vernieti­gen’

30 juni ‘Het grootste afbreukrisico in mijn hele leven neem ik met mijn deelname aan #deslimstemens’, twittert de Deventer politica Caroline van der Plas begin deze week. Toch deinst de voorvrouw en enig Kamerlid van BoerBurgerBeweging (BBB) er niet voor terug om in een van die bekende quiz-stoelen in een rijtje van drie te gaan zitten. ,,Dit kán mijn imago helemaal vernietigen, maar ik ga deze uitdaging graag aan.’’