Kinderopvang duurder bij instelling die uit is op winst

Dat blijkt uit onderzoek naar de winstgevendheid in de kinderdagopvang, dat minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, CDA) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Vooral kinderdagverblijven die door investeringsvehikels (private equity) worden gerund, blijken de hoogste tarieven te hanteren: zij rekenen voor kinderdagopvang bijvoorbeeld 9,58 euro per uur, terwijl een ‘gewone’ commerciële aanbieder 9,45 euro vraagt en een niet-commerciële aanbieder 8,89 euro.

In totaal is 60 procent van de kinderopvang in Nederland in handen van commerciële aanbieders. Twaalf procent van deze 'markt’ is in handen van private investeringsfondsen: het gaat om Partou, Babilou Family, Samenwerkende Kinderopvang en CompaNanny. Partou is de grootste speler.

Opvallend is dat deze grote aanbieders vooral kinderen opvangen in wijken waar de inkomens boven het gemiddelde liggen. Tegelijkertijd stellen de onderzoekers vast dat de opvangcentra die worden gerund door private equity relatief minder vaak een overtreding begaan dan andere aanbieders. Wel is het personeelsverloop hier groter dan bij organisaties zonder winstoogmerk.

Ouders op kosten gejaagd

De rol van investeringsfondsen in de kinderopvang ligt onder een vergrootglas nu het kabinet van plan is de kinderopvang bijna 'gratis’ te maken. Vanaf 2025 krijgen alle ouders die werken 96 procent van de kosten van de kinderopvang vergoed. Probleem is echter wel dat er nú al een groeiend verschil is tussen het tarief dat de overheid vergoedt en de kosten die de opvangorganisatie in rekening brengen. Het verschil moet door ouders worden opgehoest.

De vrees bestaat dat met name commerciële opvangorganisaties de tarieven verder zullen opschroeven als de overheid een veel groter deel van de kosten gaat betalen. Met als gevolg dat ouders die de opvang niet voor het uitkiezen hebben op hogere kosten worden gejaagd. Volgens de onderzoekers van SEO Economisch Onderzoek is die angst niet ongegrond: vooral in ‘markten’ die niet goed werken ‘kunnen grote spelers een deel van de hogere subsidie via hogere prijzen omzetten in (over)winsten’.

Prijsplafond

Van Gennip heeft een ander bureau, Decisio, daarom gevraagd in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn om dergelijke overwinsten te voorkomen. Decisio stelt dat ‘prijsregulering, en dan met name een prijsplafond’ een ‘effectieve drempel voor prijsstijgingen’ is. Dit zou betekenen dat kinderopvangcentra niet meer in rekening mogen brengen dan een door de overheid ingesteld maximumtarief.

Vraag is wel hoe hoog zo'n plafond zou moeten zijn, stellen de onderzoekers: ,,Als dit te hoog wordt gesteld is het niet effectief, als het te laag wordt gesteld kan het de continuïteit van het aanbod en de diversiteit beperken.”

