Klaas Dijkhoff vervangt Jeanine Hennis als minister van Defensie

Het gaat om een tijdelijke functie, want de formerende partijen zijn naar verwachting volgende week klaar met hun regeerakkoord. Daarna moeten er nog kabinetsposten worden verdeeld en ingevuld, maar langer dan enkele weken zal dat waarschijnlijk niet duren. Dijkhoff is in het kabinet al staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.



Bij aanvang van de formatie vanmorgen wilden de onderhandelaars niet ingaan op wat het vertrek van Hennis, en de benoeming van Dijkhoff, eventueel betekent voor een volgend kabinet. ,,Dit is de stap die nu nodig is om te zorgen dat het demissionaire kabinet kan blijven functioneren op alle posten'', zei VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra. ,,Wat het voor hierna betekent is voor hierna.'' Ook premier Mark Rutte merkte op dat het belangrijk is dat Defensie een 'voltijdsbewindspersoon' heeft.



Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) benadrukten dat de toekomst van Hennis en Dijkhoff vooral een zaak van de VVD is. ,,Ik ga rustig afwachten'', zei Pechtold. ,,Maar het is veel te vroeg na gisteravond om er überhaupt over te praten.''