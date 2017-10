Klaas Dijkhoff vervangt Jeanine Hennis als minister van Defensie

Klaas Dijkhoff gaat Jeanine Hennis opvolgen als minister van Defensie. De Rijksvoorlichtingsdienst maakte dat zojuist bekend. Hennis trad gisteravond af over het fatale ongeval in Mali, waarbij twee Nederlandse militairen omkwamen.

Het gaat om een tijdelijke functie, want de formerende partijen zijn naar verwachting volgende week klaar met hun regeerakkoord. Daarna moeten er nog kabinetsposten worden verdeeld en ingevuld, maar langer dan enkele weken zal dat waarschijnlijk niet duren.

Dijkhoff is in het kabinet al staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Fouten

Hennis kwam in de problemen door een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV). Die oordeelt dat Defensie ernstig tekort is geschoten in de zorg voor de veiligheid van Nederlandse militairen. In het Kamerdebat daarover gisteravond trad ze af.

De minister erkende in het debat dat zij in eerste instantie niet goed heeft gereageerd op de bevindingen. Ze noemde haar opmerkingen ‘knullig’. Hennis: ,,Achteraf, een paar uur later, weet je allemaal wat je had willen zeggen. En op dat moment lukte het mij niet. Ook ik ben maar een mens.''

Record