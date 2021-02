Klaver: Ik ga niet toegeven op asiel

Anders dan bijvoorbeeld VVD en CDA wil GroenLinks minder streng asielbeleid. Zo zetten de eerste partijen met hardere hand in op opvang in de regio. Klaver zegt dat dit niet werkt. ,,Tien jaar hebben we al rechts migratiebeleid, het werkt niet. Ik ben voor menselijkheid.”

Klaver: ,,Wat het belangrijkste is, is dat progressieve partijen gaan samenwerken. Probleem vier jaar geleden was dat we elkaar niet hebben vastgehouden. Dat wil ik nu wel. Mensen die vluchten voor oorlog en geweld moeten we opvangen. Ook kinderen die vastzitten in de kampen in Moria moeten we hier een plek geven.”