Klaver wil blok met PvdA en lanceert ‘onbeschaamde’ agenda: alle huur wordt sociale huur

Nederland moet een 'nieuwe verzorgingsstaat opbouwen', stelde Klaver vrijdagavond in de Kerdijklezing in Den Haag. Een ‘onbeschaamd links-progressief alternatief’ is volgens hem nodig, dat geen genoegen neemt met ‘halfslachtige lapmiddelen’. Klaver wil een ‘deprivatiseringsgolf’. Zo moet de overheid het ‘stuur van de samenleving’ weer in handen krijgen. Als huurwoningen in de vrije sector onder de regels van de sociale woningbouw komen te vallen, gaan mensen een veel lagere huur betalen dan nu het geval is, denkt hij. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) wil huren in de vrije markt wel deels aan banden leggen, maar alleen voor woningen met een huurprijs tot 1000 euro per maand. In de plannen van Klaver zou het voor álle huurhuizen gaan gelden, ook al waarschuwen investeerders nu al dat daardoor minder woningen gebouwd zullen worden.

Grote tekorten

Noodzaak

Klaver wijst erop dat in veel landen in Europa een strijd gaande is tussen links-progessieve partijen en (extreem)rechtse partijen. ,,Dat is ook de strijd in Nederland bij de volgende Kamerverkiezingen”, voorspelt Klaver. In Italië kon (extreem)rechts een meerderheid veroveren omdat links verdeeld was. Dat laat ‘heel scherp’ de noodzaak tot linkse samenwerking zien, vindt Klaver.



Klaver voorspelde voor de verkiezingen van 2021 ook al een linkse revolutie en riep op tot het vormen van een ‘links motorblok’. Dat gebeurde niet. GroenLinks halveerde toen bijna en ging van 14 naar 8 zetels, PvdA bleef op 9 zetels.



Inmiddels is er wel innige samenwerking tussen GroenLinks en PvdA. Volgens Klaver is die ‘in dit versnipperde politieke landschap’ ook noodzakelijk om de linkse doelen te bereiken. ,,Daarom is mijn ideaal dat Partij van de Arbeid en GroenLinks als één links-progressief blok, en met een gezamenlijk programma, de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer ingaan.” Het is voor het eerst dat Klaver zich uitspreekt over de komende landelijke verkiezingen, die gepland staan voor 2025.