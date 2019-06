Klimaatdemonstranten verstoren vergadering Tweede Kamer

De demonstranten van de groep Extinction Rebellion braken in tijdens de wekelijkse stemmingen in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Terwijl vrijwel de gehele Kamer aanwezig was, begon de groep plots te schreeuwen. De demonstranten werden door agenten en andere toegesnelde bewakers verwijderd van de publieke tribune. Tegenstribbelende betogers werden over de grond naar buiten gesleept. Daar zongen ze gewoon door: ,,I hear the voice of my great granddaughter, saying climate justice now’’, was een van de teksten.