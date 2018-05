Knops: Geen massale toestroom vluchtelingen op Aruba, Bonaire en Curaçao

Dat zei staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) in een debat met de Tweede Kamer. Knops kon niet zeggen hoeveel illegalen er op de eilanden wonen; er zijn volgens hem alleen schattingen. ,,Wij kunnen op basis van informatie die we nu hebben niet zeggen dat er sprake is van een enorme stijging.”



Knops baseert zich daarvoor op mensen die zonder papieren zijn aangehouden. In die aantallen zit volgens hem nauwelijks verschil tussen vóór het begin van de economische crisis in het Zuid-Amerikaanse land en nu.



Maar in de aantallen die de kustwacht op zee oppikt, is – waarschijnlijk door de schrijnende situatie in Venezuela – wel een verschil te zien. Dat waren er in 2015 88, in 2016 122 en vorig jaar 326. Dit jaar staat de teller nu op 91 mensen, zei Knops. ,,Als zij asiel aanvragen, gaan ze die procedure in. Zo zijn de regels”, zei Knops op vragen van PVV-Kamerlid Raymond de Roon, die ervoor pleitte dat de migranten in bootjes ‘op volle zee gedwongen worden terug te keren’.