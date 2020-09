Knot: Nederland moet lonen verhogen voor sterkere euro

Die oproep doet president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) dinsdagavond in de H.J. Schoo-lezing. Volgens Knot heeft de gemeenschappelijke wisselkoers als gevolg van de invoering van de euro veel gunstiger uitgepakt voor sterke economieën als Nederland en wordt het verschil met zwakkere broeders daardoor steeds groter. Binnen landen zijn het vervolgens niet de burgers maar vooral bedrijven die hebben geprofiteerd van de interne markt, waardoor het maatschappelijk draagvlak voor Europa wordt ondermijnd, stelt Knot.



Volgens de DNB-president moet de ‘voortdurende scheefgroei’ binnen de eurozone gezamenlijk worden bestreden, ook al om zo toekomstige eurocrises te voorkomen. Daarvoor is het nodig dat de muntunie wordt versterkt en is het ook nodig dat landen ‘nationale bewegingsvrijheid inleveren’ door een ‘eerlijke rolverdeling met rechten en plichten af te spreken’. Daarvoor is moed nodig, stelt Knot, want er is ‘geen land dat lichtvaardig soevereiniteit opgeeft’.