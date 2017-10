Koenders verdedigt aanstelling PvdA'er

René Cuperus, onder meer werkzaam voor het wetenschappelijke bureau van de PvdA, werd uitgenodigd om over de functie te praten. Een interne of externe sollicitatieprocedure werd niet in gang gezet, maar volgens Koenders is dat verdedigbaar omdat het gaat om een aanstelling van een jaar, voor drie dagen in de week, wat hij omschrijft als een 'korte periode'.