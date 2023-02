Komende tijd nog geen stagevergoeding voor mbo'ers, minister komt niet verder dan onkostenvergoeding

Het regelen van de stagevergoeding laat de minister over aan het bedrijfsleven. Die moeten de stagevergoeding en de hoogte daarvan vastleggen in cao’s, zo staat in het stagepact mbo dat de minister dinsdag met mbo-scholen, onderwijsbonden, jongerenorganisaties en het bedrijfsleven heeft ondertekend.

In oktober kwam Dijkgraaf met ‘forse ambities’ voor het mbo, waarin hij stelde dat er bij een stage ook ‘vanzelfsprekend een passende stagevergoeding’ hoort. Het pact gaat niet zo ver, maar stelt wel dat mbo-studenten een onkostenvergoeding moeten krijgen, om te voorkomen dat zij zelf kosten moeten maken voor hun stage. De onkostenvergoeding wordt nog dit jaar verplicht en regelt dat ‘ten minste alle kosten’ die een student moet maken om stage te lopen worden vergoed.

Cao-afspraken

Daar bovenop is het de bedoeling dat werkgevers ‘in cao’s’ afspraken voor ‘een passende stagevergoeding’ maken. Op deze manier kan die vergoeding nog jaren op zich laten wachten, want de meeste cao’s kennen een looptijd van 1 of 2 jaar. Mbo’ers moeten wachten tot de cao afloopt en nieuwe cao-onderhandelingen beginnen voordat de stagevergoeding kan worden vastgelegd. Het vastleggen van de stagevergoeding wordt niet verplicht, al zegt het ministerie wel druk uit te oefenen om te zorgen dat er wel afspraken worden gemaakt.

Werkgevers zijn wettelijk niet verplicht om een stagevergoeding te geven, maar bij stages die langer duren dan één maand is dat wel gebruikelijk. Een goede stagevergoeding kan ook in het belang van een bedrijf zijn. Zo kunnen zij in de huidige krappe arbeidsmarkt studenten aan zich binden.

In de praktijk krijgen mbo’ers met gemiddeld 130 euro per maand een veel lagere vergoeding dan jongeren die aan een hbo of universiteit studeren. Zij krijgen gemiddeld zo’n 330 euro per maand, stelt de Nationale Vacaturebank. De Rijksoverheid geeft alle stagiairs, ongeacht opleiding, 747 euro per maand. Mbo-studenten die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen en een leer-werkbaan hebben, krijgen wel een arbeidscontract en loon.

Stagediscriminatie

In het stagepact zijn ook afspraken gemaakt om stagediscriminatie tegen te gaan. Vooral in het mbo is discriminatie van studenten met een niet-westerse achtergrond al jaren een hardnekkig probleem. Al eerder werd bekend dat Dijkgraaf wil dat studenten direct geplaatst worden bij een bedrijf en af wil van een ‘klikgesprek’, waarin een werkgever de toekomstige stagiair ontmoet.

Dijkgraafs eerdere plan wordt nu in het pact vastgelegd, maar alleen bij eerstejaars mbo’ers, bepaalde opleidingen en een ‘kopgroep’ van bedrijven. Volgens een woordvoerder van Dijkgraaf is voor de eerstejaars gekozen omdat zij voor het eerst in aanraking komen met de arbeidsmarkt en daarom het ‘meest kwetsbaar’ zijn. ,,Een negatieve eerste ervaring heeft veel impact.”

In 2025 wordt bekeken of deze aanpak werkt. Die procedure moet zich daarna ‘als een olievlek uitbreiden’ over het hele mbo.

