Koolmees: handelswijze Booking.com ‘niet fraai’, maar het mocht wel

NRC Handelsblad onthulde dat de driekoppige top van Booking over 2020 in totaal 28 miljoen euro beloning ontving, voornamelijk in de vorm van aandelenpakketten. Ook medewerkers op het hoofdkantoor in Amsterdam ontvingen gemiddeld 80 procent van hun maximale bonus, ondanks dat het bedrijf 65 miljoen euro steun kreeg van de Nederlandse overheid.

In de eerste steunronde die het kabinet vorig jaar optuigde vanwege de coronacrisis zaten nog geen regels over bonussen en dividenden. Over dat tweede kwartaal van 2020 vroeg Booking de loonsteun NOW aan. In latere steunpakketten kwamen er wel regels, maar die golden niet met terugwerkende kracht. Daardoor kan Koolmees dus niets beginnen. Hij onderstreept wel dat het doel van de NOW was om lonen door te betalen en banen te behouden. Dat was ook het geval bij Booking. ,,Daar is niks verkeerds gebeurd”, aldus de minister.