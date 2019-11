Koolmees koopt pensioenrust en geeft fondsen weer uitstel

Kindervra­gen­uur over koning, pesten en plastic

10:00 Kinderen nemen vanmiddag opnieuw de Tweede Kamer over. Vanaf de blauwe Kamerzetels voelen ze het kabinet aan de tand over de strijd tegen pesten, dierenmishandeling, zwerfplastic of een vijandelijke aanval. En ze willen weleens van premier Mark Rutte weten of hij of toch koning Willem-Alexander de eindbaas is van Nederland.