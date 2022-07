Krijgsmacht bereikt grens: ‘Nee’ verkopen aan Oekraïne dreigt

Dat zegt staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie, VVD) in een interview met deze krant. ,,We komen op een punt dat de behoefte en de wens om Oekraïne te steunen er wel is, maar onze garage niet oneindig vol is. Het begint steeds spannender te worden wat we nog kunnen doen.”

Munitievoorraden

Of alles na zijn termijn weer op voorraad is, is ‘een toezegging die ik in deze markt niet kan doen’. ,,Het is dan in elk geval in bestelling.”