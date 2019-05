Kritiek Baudet op abortus, euthanasie en werkende vrouwen zorgt voor ophef

Online veroorzaakt het artikel van Baudet vandaag de nodige ophef. Volgens D66'er Pia Dijkstra toont de Forum-leider weer ‘zijn ware aard’, laat ze weten. ,,Zijn masker valt wederom af. Hij stelt dat vrouwenrechten de oorzaak zijn van de ‘ondergang’ van Europa. Maar we gaan niet terug in de tijd, Thierry. Abortus en euthanasie zijn verworvenheden die wij ons nooit laten afpakken.”



Ook Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) is verbijsterd over de uitspraken van Baudet. ,,Lieve mama, hoe is het mogelijk dat we deze rechten van vrouwen opnieuw moeten bevechten?’’



Hoewel Baudet euthanasie als voorbeeld noemt van doorgeschoten individualisme, is zijn partij Forum voor Democratie wel voor een ruimere euthanasiewet. Op de website van de partij staat letterlijk: ,,Gezien de hogere levensverwachting, de toenemende eenzaamheid van ouderen en de problemen van langdurig zieke mensen, moeten ouderen die hun leven voltooid achten, recht krijgen op hulp bij het waardig beëindigen van hun leven.” En ook over andere medisch-ethische kwesties heeft Forum altijd de progressieve kant bepleit.



Thierry Baudet was vanmiddag niet bereikbaar voor een toelichting. Woensdag gaat de Forum-leider op televisie in debat met VVD-leider Mark Rutte in aanloop naar de Europese stembusgang, een dag later. Rutte waarschuwde eerder voor het scenario dat Forum voor Democratie veel stemmen krijgt.