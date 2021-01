Kritiek op avondklok: ‘Pak eerst reizen uit Verenigd Koninkrijk aan’

,,Kijk naar alternatieven”, zei D66-fractieleider Rob Jetten vanmiddag tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. ,,Pak die brandhaard rond de vluchten uit het Verenigd Koninkrijk aan, test alle inzittenden aan boord. Dus wij zeggen: die avondklok, begin er nu niet aan.” Al eerder blokkeerde het parlement in meerderheid de optie van een avondklok.

Zorgen over nieuwe import van de virusvariant uit Engeland leven breed. Ook het CDA, GroenLinks en Partij voor de Dieren (PvdD) hameren op betere controle van reizigers. Nog altijd landen er vliegtuigen uit Londen in Nederland. ,,Op één dag landen er zes vliegtuigen uit Londen, acht uit andere Engelse steden, acht uit Schotland”, somde Esther Ouwehand op. Die reizigers moeten een negatieve PCR-testuitslag laten zien van maximaal 72 uur oud. Daarbovenop eist het ministerie straks ook nog een negatieve sneltest, als stok achter de deur. Die verplichting moet snel ingaan en zal ook gelden voor vrachtwagenchauffeurs en voor reizigers op ferry’s.

Het debat volgde op een alarmerende bijpraatsessie door ziekenhuisbaas Ernst Kuipers en RIVM-topman Jaap van Dissel. Zij zien een voorzichtige positieve trend bij de infecties en ziekenhuisopnames, maar vrezen voor de Britse variant die al bijna 100 keer is aangetroffen in Nederland. Mede daarom zijn extra maatregelen dus in voorbereiding.