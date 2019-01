Kritiek op huidig vaccinatiebeleid: er zijn meer kinderen te redden

Meningokokken-BOns kabinet moet extra infectieziekten opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma, vinden meerdere vaccinatie-experts. Vooral de inenting tegen de meningokokken B-bacterie wordt veel genoemd. Daar is dan wel extra budget voor nodig.

Vandaag houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over vaccinatie. Een reeks experts, waaronder onderzoekers en fabrikanten, hebben vooraf al hun mening gepubliceerd. Ze zijn het roerend eens dat het Rijksvaccinatieprogramma werkt; er worden 450 kinderlevens per jaar door gered.

Toch is er ook kritiek: zo krijgen Engelse kinderen al sinds 2015 het meningokokken B-vaccin, terwijl dat in Nederland nog steeds niet gebeurt. Die achterstand moet worden ingehaald, vindt professor Postma van het Universitair Medisch Centrum Groningen. ,,Om te beginnen zouden we de grens voor de kosteneffectiviteit van vaccins gelijk moeten trekken met die voor andere medische interventies.”

Meerdere experts vinden het raar dat een nieuw middel in de wereld van de oncologie makkelijk 80 duizend euro per gewonnen levensjaar mag kosten. Als het echter om het redden van kinderlevens met een vaccin gaat, vinden we 20 duizend euro per gewonnen levensjaar genoeg.

Enorm hoge kosten

Daarbij vergeet de overheid volgens kinderarts Bruijning-Verhagen (UMC Utrecht ) de enorm hoge kosten die ontstaan als een kind uiteindelijk meningokokken krijgt. Niet alleen vanwege de dure behandeling, maar ook door de fikse gevolgen voor de omgeving of maatschappij. Dat moet voortaan meegewogen worden in de berekening, vindt zij.

Volgens farmaceut GSK (GlaxoSmithKline) heeft onze overheid enkele jaren terug niet snel genoeg gereageerd toen er signalen lagen dat meningokokken W oprukte. Zo duurde het een jaar voordat er vaccins werden besteld voor een inhaalactie. ,,Een proactief beleid had heel wat levens kunnen sparen. Wat hier is gebeurd met meningokokken W, kan ook gebeuren met meningokokken B.”

Door meningokokken kan een mens in rap tempo erg ziek worden. Er worden twee vormen van meningokokkenziekte onderscheiden: meningitis (hersenvliesontsteking) en sepsis (bloedvergiftiging). Meningokokken B komt vooral voor bij kinderen jonger dan vijf jaar.

Bijwerkingen

De Gezondheidsraad meldde afgelopen december dat er een vaccin tegen meningokokken B beschikbaar is, maar dat nog onvoldoende bekend is hoe effectief het is in het verminderen van het aantal ziektegevallen. Wel is bekend dat het vaccin bijwerkingen geeft, zoals koorts. Daarom wordt deze inenting nu niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.

GSK claimt dat dit besluit van de Gezondheidsraad per jaar zo‘n 80 gevallen van meningokokken B oplevert, waaronder circa 5 sterftes en 24 gevallen van invaliditeit. Proactief vaccinatiebeleid kan dat voorkomen.