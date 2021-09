Kritiek op kledingkeuze politiek leiders: ‘Net of Wopke Hoekstra naast z’n ouders zit’

Grote zorgen bij werkgevers en vakbond om trage formatie: ‘2022 mag geen verloren jaar worden’

12 september De politiek in Den Haag moet snel over de inhoud gaan praten om te voorkomen ‘dat volgend jaar een verloren jaar wordt’. Die oproep deed FNV-voorzitter Tuur Elzinga zondag in tv-programma Buitenhof samen met Ingrid Thijssen. De voorvrouw van werkgeversorganisatie VNO-NCW denkt dat de politieke partijen moeten proberen elkaar te begrijpen om zo tot een vergelijk te komen.