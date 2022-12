Kritiek rond mogelijke excuses slavernij: ‘We zouden Weerwind een pak slaag met de zweep moeten geven’

Bij het standbeeld van Kwakoe in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo, het monument ter herdenking van de afschaffing van de slavernij, hadden de organisaties zich verzameld. Al kwam er nauwelijks publiek op af: de meeste mensen in Paramaribo waren met de WK finale bezig.

Toch werd er hard uitgehaald naar het kabinet en minister Weerwind. Vooral omdat het kabinet 19 december heeft gekozen voor een boodschap over de slavernij, in plaats van 1 juli, de herdenkingsdag.

,,Ik ben teleurgesteld in Nederland. Ik had verwacht dat ze de slavernij-mentaliteit zouden hebben losgelaten. Maar het is weer eenzijdige acties, excuses waarschijnlijk, op een moment dat niet is overlegd”, zei Remond Kamperman. ,,Op deze manier accepteren we de excuses niet.

In het Surinaamse parlement is tegelijk nauwelijks verzet. Ook president Santokhi lijkt akkoord met de gang van zaken. Galon: ,,Maar die mensen zijn allemaal nog koloniaal georiënteerd. Ze zitten daar niet voor het volk. Ik had niet anders verwacht. Ik ben ook teleurgesteld in mijn eigen mensen hoor.”

Dat minister Weerwind, een man van kleur, is afgereisd om de excuses toe te lichten, zet kwaad bloed: ,,Een nazaat nota bene die ons de excuses komt toelichten! We zouden die man een pak slaag moeten geven, echt met de zweep, dat verdient hij.”

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volgens Remon Ramkisoensing van de stichting Groei en Welvaart Suriname is Nederland te eenzijdig te werk gegaan. ,,We zijn gewoon overvallen. Dit lijkt op toen de kolonisten hier kwamen. Zo ga je niet met elkaar om. Het is extreem, het lijkt wel de Blitzkrieg. Mensen moesten gehaast naar die gesprekken in het Catshuis en we hebben nog niet eens terug gehoord hoe dat is gegaan. We zijn niets gevraagd. Dat is geen nette manier van doen.”

Rond de verwachte excuses over het slavernijverleden is al weken veel te doen. Silveria Jacobs, de premier van Sint Maarten, heeft al aangekondigd dat haar eiland de excuses niet gaat accepteren. Om de onrust op Suriname te bezweren, vloog vicepremier Sigrid Kaag daar eind vorige week al heen.

Volledig scherm Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, in gesprek met de Nederlandse pers in Paramaribo. © ANP

Nu is Weerwind daar. Hij zal morgen namens de regering in Paramaribo aanwezig zijn bij de uitzending van de speech van premier Mark Rutte over het slavernijverleden. Behalve in Suriname wordt deze toespraak van Rutte ook in Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Eustatius, Saba en Sint Maarten uitgezonden. Daar zijn andere regeringsvertegenwoordigers aanwezig.

Op de Dam in Amsterdam is zondag ook gedemonstreerd. Op de manifestatie, georganiseerd door Sons of Slaves Brotherhood, kwamen enkele tientallen demonstranten af. Daar werd opgeroepen de excuses, als die worden aangeboden, niet te aanvaarden.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: