Kritiek verwijderd bij jaarcijfers wetenschappelijk bureau 50Plus

Het gaat om de handtekening en het begeleidend commentaar van Kamerlid Martin van Rooijen, bevestigen meerdere betrokkenen aan deze krant. Hij was langere tijd de afgevaardigde van de fracties in het bestuur van het wetenschappelijk bureau.



,,Toen Martin de jaarrekening van het bureau onder ogen kreeg die ter goedkeuring naar het ministerie van Binnenlandse Zaken moest, schrok hij hoe summier die was'', vertelt een hooggeplaatste betrokkene binnen 50Plus. ,,Hij schreef er daarom de zin 'Hier kan ik niet akkoord mee gaan' bij en zette daarnaast zijn handtekening. Tot onze verbijstering bleken zowel het commentaar als de handtekening verdwenen in de versie die naar Binnenlandse Zaken is gegaan.''

Gerommel

Quote Alleen de accountant doet de officiële check, zo zijn de regels Voorzitter Richard de Mulder van wetenschappelijk bureau 50Plus Een andere anonieme bron stelt dat een deel van de jaarrekening onvolledig was en noemt het 'gerommel' met de jaarrekening, 'reden genoeg om een nieuwe start te gaan maken'. Het hoofdbestuur van 50Plus zegde vanochtend de samenwerkingsdeal met het wetenschappelijk bureau van de ouderenpartij per eind dit jaar op.



Een wetenschappelijk bureau moet volgens Binnenlandse Zaken aan precieze financiële en administratieve verplichtingen voldoen om ieder jaar de subsidie te ontvangen. Het toezicht wordt uitgeoefend door het ministerie. Een belangrijke eis is dat de jaarstukken door een accountant worden goedgekeurd.



En dat is gebeurd, zegt voorzitter Richard de Mulder van de denktank. ,,We hadden voor de versie die naar het ministerie gaat helemaal niet de handtekening van Van Rooijen nodig. En zijn opmerking was wat ons betreft voor intern gebruik. Alleen de accountant doet de officiële check, zo zijn de regels.''

Volgens De Mulder verliep de samenwerking met Van Rooijen 'nooit zo soepel'. Die laatste zou ontevreden zijn over de kritiek die het wetenschappelijk bureau in een onderzoek had op zijn optreden tijdens de verkiezingscampagne van 50Plus. ,,Dat stond ook in onze evaluatie en vervolgens deed Van Rooijen tevergeefs een poging om zand in de raderen te strooien.''

Martin van Rooijen, voormalig staatssecretaris, wil desgevraagd de zaak bevestigen noch ontkennen. Hij verwijst naar de partijvoorzitter, Geert Dales.

Conflict

Dales wil alleen in het algemeen iets zeggen over het conflict met het wetenschappelijk bureau. De financiële verantwoording moet volgens hem anders. ,,De partijtop is daarvoor eindverantwoordelijk, dus wij hebben inzage nodig in de boeken. Die moeten op tafel komen telkens als wij dat wensen. En dat is nu niet het geval.''

Volgens de partijvoorzitter van 50Plus schermt De Mulder onterecht met het argument dat de 'onafhankelijkheid van het wetenschappelijk bureau wordt aangetast door deze bemoeizucht vanuit de top'. ,,We willen ons helemaal niet inhoudelijk bemoeien met het onderzoek, dit gaat over controle op de juiste besteding van gelden.''

Dales vindt een breuk met het huidige bestuur van het wetenschappelijk bureau 'onvermijdelijk', zegt hij. ,,In de loop der jaren zijn scheve verhoudingen ontstaan. Met het huidige ongemak lukt het niet om al het onderzoek wetenschappelijk en educatief op een hoger plan trekken, zoals wij graag willen.''