Kritisch advies aan kabinet over bouw nieuwe kerncentrales

Pas op de plaats

Volgens het expertteam is het echter de vraag of nieuwe kerncentrales wel nodig zijn. Een belangrijk voordeel van kerncentrales is dat ze zorgen voor energiezekerheid. De ervaring leert dat het beter is het aanbod van energiebronnen te spreiden, stelt het team. Maar kernenergie is ook heel duur en het is zeer de vraag of kerncentrales rendabel kunnen zijn.