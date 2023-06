Kritisch rapport: Honderdduizend patiënten met long covid moeten meer geld, aandacht én begrip krijgen

Betere registratie, een patiëntenloket, meer geld en compassie: veel meer is nodig om long covid serieus te nemen. De bijna 100.000 Nederlanders met heftige coronaklachten worden nu nog te veel miskend en vergeten, waarschuwt het Maatschappelijk Impact Team (MIT) in een kritisch rapport.

Long covid krijgt nog altijd niet het begrip, de aandacht, geld en tijd die het verdient van politiek én samenleving, stelt voorzitter Jolande Sap van het MIT maandag in een (ongevraagd) advies over de maatschappelijke gevolgen van long covid. Momenteel kampen naar schatting 450.000 mensen in Nederland met klachten als vermoeidheid, benauwdheid, een prikkelstoornis, geheugenproblemen, ‘hersenmist’ of een combinatie hiervan. 90.000 van hen lijden aan ernstige long covid en kunnen amper functioneren thuis, op het werk of op school.

,,De afgelopen jaren hebben we een kans gemist. Mensen voelen zich echt in de steek gelaten”, zegt Sap in een toelichting aan deze site. ,,Er wordt nu een begin gemaakt met de inhaalslag, dat is fantastisch, maar het moet echt meer en beter. Artsen krijgen nog altijd te weinig ruimte om nieuwe behandelingen uit te testen, en mensen met long covid worden thuis, op school of op het werk te weinig ondersteund.”

Het MIT van Sap geldt als maatschappelijke evenknie van het OMT en geeft advies aan het kabinet over maatschappelijke gevolgen van corona. Het rapport over long covid is een initiatief van het MIT zelf. De experts constateren dat long covid de levens van een grote groep mensen ontwricht en hoge maatschappelijke kosten kent.

Omdat het ontbreekt aan een sluitende diagnose en bewezen behandeling is er veel onzekerheid over zorg en vergoedingen - ook bij arbeidsongeschiktheid - voor longcovidpatiënten. Maar het probleem is breder: gebrek aan kennis leidt tot onbegrip en zelfs ontkenning van de aandoening en de aanname dat het ‘tussen de oren zit’, zegt Sap. ,,Wij zeggen: bekommer je om deze mensen. Hun levens zijn ontwricht, ze staan aan de zijlijn. Nu heeft het kabinet 32 miljoen euro vrijgemaakt voor onderzoek de komende jaren. Maar omgerekend per persoon is dat nog geen 100 euro per jaar. Dat is niet genoeg.”

Het begint met registratie en monitoring van patiënten en hun klachten, vindt Sap, maar het kabinet wil geen nieuwe eigen registratie optuigen. Dat zou te belastend zijn voor huisartsen. ,,Je wil deze groep in beeld krijgen, ofwel met registratie of anders op zijn minst met monitoring. Huisartsen registreren nu al klachten en hoeven alleen een ander vinkje te zetten.”

Daarnaast moet er veel inniger contact zijn tussen overheid, artsen, patiëntgroepen en beroepsgroepen over de nieuwste behandelingen, maatschappelijke ondersteuning en zorgregelingen. ,,Als longcovidklachten onvoldoende worden herkend of serieus genomen, is dat niet alleen schrijnend, maar kan het ook gevolgen hebben voor je uitkering. En we zeggen: regel thuiszorg, dit sloopt gezinnen.”

Miljoenen voor onderzoek

Het kabinet reserveerde onlangs ruim 32 miljoen euro extra voor onderzoek en een expertisecentrum zodat patiënten goed behandeld kunnen worden. Sap pleit ervoor dat het kenniscentrum ook een goede balie krijgt waarin praktische kennis en nieuwe behandelinformatie gedeeld worden.

Uit een peiling in opdracht van het MIT blijkt dat er veel draagvlak is voor betere behandeling en ondersteuning van longcovidpatiënten: ruim zes op de tien Nederlanders beschouwt long covid niet als individueel, maar als maatschappelijk probleem. ,,We zijn klaar met corona, natuurlijk, en gelukkig maar. Maar over deze groep moeten we ons veel meer ontfermen”, zegt Sap. ,,Zij verdienen het om gehoord en gezien te worden. Ik wil niet dat we over jaren concluderen: dit is de zoveelste vergeten groep, zo hadden we hen niet moeten laten zitten.”

