Kritische kinderen in bijzonder vragenuur: 'Het staat op camera, dus nu moet je wel’

advocaten verbaasd Minister Yesilgöz onder vuur na uitspraak over doodslag: 'Hier werd voor gevreesd’

Justitieminister Dilan Yesilgöz krijgt vanuit de advocatuur een stortvloed aan kritiek over zich heen omdat ze in de Tweede Kamer doodslag heeft gekoppeld aan 'meedogenloze afrekeningen in de georganiseerde criminaliteit'. Strafrechtspecialisten oordelen dat Yesilgöz onvoldoende kennis van haar eigen vakgebied heeft. ,,Dit is ernstig", vindt rechter Joyce Lie.

12 mei