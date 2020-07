‘Kroonprins’ wint: Hugo de Jonge gekozen als CDA-lijsttrekker

Hugo de Jonge is de nieuwe leider van het CDA. De Jonge, die gezien werd als de favoriet van de partijtop, werd in de tweede stemronde door de CDA-leden gekozen en kreeg 50,7 procent van de stemmen. Het was een nek-aan-nekrace: zijn tegenstrever Pieter Omtzigt, die gezien werd als underdog, kreeg 49,3 procent.

,,Een ongelooflijk spannende strijd”, zo typeerde De Jonge de uitslag, die richting Omtzigt zei dat zijn hoge score ‘de waardering’ laat zien van de CDA’ers voor het Kamerlid uit Twente. ,,De leden houden gewoon van je en hebben een enorm vertrouwen in je.” Hij zei de verkiezingen ‘samen’ in te willen gaan. ,,Doen we”, reageerde Omtzigt. De Jonge stak zijn arm uit richting Omtzigt om de anderhalve meter uit te beelden. ,,Normaal had ik je een knuffel gegeven.” Omtzigt beantwoordde de uitgestoken vuist van De Jonge met een boks.

Ook Omtzigt roemde De Jonge, die tijdens de campagne ook nog druk was met de coronacrisis. ,,Als mensen denken dat ik het druk heb, dat is natuurlijk niets vergeleken met de drukte van Hugo", zei hij. ,,Ik kon gewoon een beetje vrij nemen tijdens de campagne.”

Midden

Met De Jonge (42), die vicepremier en minister van Volksgezondheid is, krijgt het CDA een leider die de partij wil terugbrengen naar het midden. Hij lijkt achter het visiestuk te staan waarmee het CDA-partijbestuur de koers voor de komende jaren uitstippelde. Dat verhaal is er een van optimisme, dat breekt met de sikkeneurigheid waarover tijdens het partijleiderschap van Sybrand Buma nog wel eens werd geklaagd. Ook wil hij dat het CDA, van oudsher een plattelandspartij, met een beter verhaal komt voor kiezers in de steden.

‘Chef corona’

De Jonge stond de afgelopen maanden veel in de publiciteit. Als ‘chef corona’ van het kabinet, een functie die hij overnam nadat minister Bruno Bruins door oververmoeidheid opstapte, stond hij menig persconferentie naast premier Mark Rutte. Voor hij toetrad tot het kabinet was de geboren Zeeuw zeven jaar wethouder in Rotterdam. Na zijn studie werkte hij als basisschoolleraar.

Oud-partijleider Buma schaarde zich, net als een hele trits CDA-kopstukken uit de Kamer en het kabinet – zoals minister Grapperhaus en staatssecretaris Knops – achter de kandidatuur van De Jonge. Minister Wopke Hoekstra van Financiën, deed dat niet. Hij werd gezien als grote kanshebber voor het CDA-leiderschap, maar verraste in juni met de mededeling dat hij niet beschikbaar was. Zondag zei hij bereid te zijn om Omtzigt, die een beroep op hem deed, ‘te helpen’. Dat zou hij ook doen, benadrukte hij, als De Jonge een beroep op hem deed.

Stemsysteem

Partijvoorzitter Rutger Ploum noemde de lijsttrekkersstrijd ‘strijdlustig en respectvol’. De lijsttrekkersverkiezing verliep niet zonder problemen. De eerste stemronde moest opnieuw worden gedaan, omdat het stemsysteem niet veilig was. Aanvankelijk waren er vier kandidaten voor het CDA-leiderschap. Kamerlid Martijn van Helvert, die zich onverwacht aanmeldde, trok zich al snel terug. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken viel zaterdag bij de eerste stemronde af, ze kreeg 11,6 procent van de stemmen. Beide oud-kandidaten schaarden zich in het kamp van Omtzigt.

De opkomst van de tweede en beslissende stemronde was 66,7 procent, iets meer dan de eerste stemronde, toen 66,2 procent van de leden een digitale stem uitbracht. Van de bijna 40.000 leden die het CDA nu telt, waren er maar zo’n 30.000 stemgerechtigd. De overige 10.000 betaalde hun contributie niet voor de peildatum van 24 juni. Omtzigt meldde zich een dag na het verstrijken van die deadline als kandidaat voor het lijsttrekkerschap.

