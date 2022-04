Kuiken gaat PvdA-fractie leiden: ‘Niet op de winkel passen’

Eerder deze week beloofde Kuiken 'niet op de winkel te passen’ de komende jaren, het ervaren Kamerlid (Kuiken zit sinds 2006 in het parlement) wil niet de boeken ingaan als tussenpaus. ,,Met een warm hart, nuchterheid en vrolijkheid wil ik aan de slag. Op de winkel passen is niet aan de orde, daarvoor zijn de problemen te groot”, zei Kuiken na afloop van de verkiezing.

,,Ik heb er heel veel zin in, maar het is ook spannend. Er ligt een grote klus voor ons. De gasprijzen en huizenprijzen drijven mensen tot wanhoop. Er is grote ongelijkheid, er is armoede. Ik ben zelf in armoede opgegroeid. Ik gun alle kinderen gelijke kansen op een mooie toekomst. Al deze problemen vragen een sterke PvdA.”

De acht PvdA’ers stemden vanochtend over de opvolging van Lilianne Ploumen, die vorige week plotseling haar vertrek bekendmaakte. Ervaren krachten Henk Nijboer en Attje Kuiken meldden zich als kandidaat voor het fractievoorzitterschap, Kati Piri werd ook getipt als kanshebber, maar zij zou zelf niet willen.

Linkse samenwerking

Springend punt voor de nieuwe PvdA-leider is de samenwerking met GroenLinks. Dat pad is vorig jaar door Ploumen en GroenLinks-leider Jesse Klaver ingeslagen, maar intern verschillen de meningen over het tempo en de vorm van samenwerking. Binnen de fractie is een aantal Kamerleden dat inniger samenwerking wil en een aantal staat wat meer op de rem.

In hun kandidaatstelling schreven Kuiken en Nijboer dat de linkse samenwerking ‘uitgebouwd moet worden’ (Kuiken) en ‘naar meer smaakt’ (Nijboer).

Dat leest aarzelend vergeleken bij de ronkende teksten van PvdA-prominenten Marjolein Moorman (lijsttrekker PvdA Amsterdam) en Frans Timmermans (eurocommissaris). Die schreven vorige week samen een opiniestuk waarin ze pleiten voor ‘een doorbraak om het land vooruit te helpen’. ,,En zo’n doorbraak forceer je alleen met vereende krachten die geloven in vooruitgang en solidariteit. Door samen je schouders eronder te zetten. Wij geloven dat verdergaande samenwerking, en zelfs verbinden met GroenLinks, die doorbraak kan zijn.”

Kuiken kan nog niet zeggen hoe ze het ‘uitbouwen’ van samenwerking voor zich ziet en of ze een daadwerkelijke fusie met GroenLinks steunt. ,,Sommige mensen zijn hartstochtelijk voorstander, anderen aarzelen. We hebben meer dan 40.000 leden, gun me de tijd om het gesprek aan te gaan. Progressieve krachten moeten zich bundelen, dat is helder.”

