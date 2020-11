Kuipers: Zorg kan achterstanden hebben ingelopen per 1 april

Het is dan wel de bedoeling dat het reproductiegetal langdurig op 0,9 blijft, waar het waarschijnlijk op dit moment verkeert. Een reproductiegetal onder de 1 betekent dat het virus indamt.



Kuipers verwacht wel dat de ic-beddencapaciteit tot 1 april op 950 ic-bedden zal moeten blijven, zei hij tijdens een technische briefing.



Op dit moment is bijna 40 procent van de reguliere zorg afgeschaald. De verwachting is dat het nieuwe maatregelenpakket de huidige piek in de coronazorg niet kan afvlakken, maar dat er de komende maanden wel sneller een daling te zien zal zijn. Zo kan de reguliere zorg sneller worden hervat. Gisteren lagen er 2044 ‘gewone’ coronapatiënten in het ziekenhuis en 609 mensen op de intensive care.

Volgens Kuipers zitten we, in tegenstelling tot vorige week, ruim onder de lijn die uiteindelijk leidt tot 4513 reguliere coronapatiënten in het ziekenhuis en nog op de lijn die gaat naar 1219 zieken op de ic.

