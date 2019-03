Kwart politiepersoneel straks op de fiets naar het werk

Agent Rik de Boer is, net als de bewindsvrouw, dol op fietsen. ,,Ik woon 15 kilometer van mijn werk en fiets die afstand meerdere keren per week. Daar word ik blij van. Het verbetert mijn gezondheid, ik ben van vage rugklachten af. En fietsen is ook goed voor het milieu, dat is zeker een overweging.”



Het kabinet werkt al aan genoeg parkeerplekken en aantrekkelijke fiscale regelingen om een fiets te nemen. Zo wordt het leasen van een fiets vanaf 2020 net zo makkelijk als het leasen van een auto, maar dan tegen de lage bijtelling van 7 procent.



De fietsambassadeurs van Van Veldhoven nemen zelf ook maatregelen om fietsgebruik te stimuleren. Denk aan kilometervergoedingen, fiscale voordelen bij de aanschaf van een fiets, laadmogelijkheden voor e-bikes, leenfietsen, stallingen, douches en fietsenmakers op kantoor.



Ruim een kwart van alle verplaatsingen die Nederlanders maken, gaat per fiets. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat investeert met provincies, stadsregio’s en gemeenten 345 miljoen euro in nieuwe fietsroutes en stallingen.