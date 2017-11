Kwestie dividendbelasting kost kabinet krediet

Akkoord

Twee derde van de ondervraagden is het eens met de stelling dat het plan laat zien dat grote ondernemingen het in Nederland voor het zeggen hebben. Van de VVD-achterban is maar 38 procent het daarmee eens. En maar een klein deel van alle ondervraagden begrijpt dat coalitiegenoten CDA, D66 en ChristenUnie met het plan akkoord zijn gegaan bij de vorming van dit kabinet. Alleen onder VVD-kiezers is dat 61 procent, bij de partnerpartijen is het nog geen 40 procent en bij de oppositiepartijen is 27 procent de hoogste score.