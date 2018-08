‘Laconieke’ houding ministers na uitspraken Blok valt verkeerd bij PvdA

Blok had vorige maand bij een uitgelekte spreekbeurt kritiek op de multiculturele samenleving en noemde Suriname een ‘failed state’. Na de eerste ministerraad van het nieuwe politieke jaar, afgelopen vrijdag, reageerde De Jonge daarop. Volgens hem moet de kwestie ‘niet groter worden gemaakt dan hij is’ en kan Blok ‘tuurlijk’ door. In de Telegraaf van vandaag doet Ollongren Bloks uitspraken af als ‘een zomerdingetje’.



Ploumen heeft zich ‘heel erg gestoord’ aan de laconieke reacties. ,,Als je als minister na je uitspraken contact hebt moeten zoeken met de Tsjechen, de Polen, de Caribische collega’s en Suriname, is dat niet mijn definitie van een ‘zomerdingetje’”, aldus Ploumen. ,,Het getuigt ook niet van veel respect voor degenen die ontdaan waren door de uitspraken van Blok.”



Ze wil van Rutte weten of hij de mening van zijn vicepremiers deelt. Ze wijst erop dat het oordeel over het aanblijven van een bewindspersoon ‘een zaak van de Tweede Kamer is’.



Op de uitspraken van Blok, die op punten tegenstrijdig zijn met het regeerakkoord, werd vorige maand met verontwaardiging gereageerd. Er kwamen boze reacties uit Suriname en de Caribische delen van het koninkrijk, en ook in de Tweede Kamer klonk harde kritiek – óók bij de coalitiepartijen. Bloks eigen VVD noemde de uitspraken ‘lomp’.