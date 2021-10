Lagere belasting, meer isoleren: het plan om de energierekening te drukken krijgt vorm

Es­ther-Mir­jam Sent nieuwe Pv­dA-partijvoor­zit­ter

1 oktober De PvdA-leden hebben Esther-Mirjam Sent (54) gekozen tot partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid. Sent is Eerste Kamerlid en hoogleraar economie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook schreef ze mee aan het PvdA-verkiezingsprogramma voor de laatste Tweede Kamerverkiezingen.