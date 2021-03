Lale (23) trekt online haat 'mentaal niet meer' na kritisch boek over islam, Halsema haalt uit naar Denk

doodsbedreigingenDe Amsterdamse schrijfster Lale Gül die met de dood wordt bedreigd, omdat ze in haar literaire debuut zware kritiek levert op de islam, wordt nog altijd overstelpt met ernstige bedreigingen. Ze neemt een tijdelijke mediapauze omdat ze de stroom aan haatberichten ‘mentaal niet meer trekt’. De politie is op de hoogte van de situatie, meldt de 23-jarige Gül.

In haar onlangs verschenen debuutroman Ik ga leven is de 23-jarige Amsterdamse kritisch over veel Turkse en islamitische tradities waarmee zij is opgegroeid. Wegens dat boek en optredens daarover in talkshows is de jonge schrijfster doelwit geworden van intimidaties en doodsbedreigingen via social media. Zo stuurde een onbekende man via Instagram een foto van een vuurwapen, vergezeld met vier smileys van doodshoofden en een zwarte islamitische vlag.

Verspilling van zuurstof

Op hetzelfde platform maakte aanstormend komiek Sezgin Güleç (22) de schrijfster uit voor ‘talentloze, pseudo-intellectuele verspilling van zuurstof en schoon drinkwater. ‘Echt schattig wanneer deze elitaire Turkse wijven de doorsnee Turken in dit land vertellen hoe ze hun leven moeten leiden en afstand moeten nemen van hun eigen cultuur en tradities’, valt te lezen.

Het door Gül verspreide bericht is inmiddels door de komiek verwijderd. ,,Mijn timing voor deze opmerkingen was verschrikkelijk. Ik had mijn gedachtes anders moeten verwoorden tegenover iemand die al onder zo veel druk staat. Ik sta meer aan haar kant dan ze denkt als atheïst die zelf ook vaak genoeg kritisch over de islam is op het podium. Ik wens haar al ‘t beste“, laat Güleç aan deze site weten.

‘Ik vind het bedroevend’

Over de ontstane ophef kwam het binnen de Amsterdamse gemeenteraad tot een confrontatie tussen burgemeester Halsema en Numan Yilmaz, fractievoorzitter van DENK Amsterdam. Die laatste keurde de vele bedreigingen en intimidatie jegens de schrijfster af, om daaraan direct toe te voegen dat de schrijfster ‘islamofoob’ is, andere Amsterdammers ‘stigmatiseert’ en bezig is aan een ‘voor haar mooie pr-campagne’.

Halsema reageerde daarop furieus. ,,Ik vind het bedroevend dat u haar verwijten maakt die precies de reden zijn dat zij wordt bedreigd. Ik denk dat het heel verstandig als u haar niet in de beklaagdenbank zet, maar haar werkelijk verdedigt.”

Het is niet voor het eerst dat de partij DENK er in deze kwestie flink van langs krijgt. Eerder werd de partij al verweten een advertentie boven een Turks artikel te plaatsen waarin Gül voor vijand van de islam wordt uitgemaakt. Een woordvoerder van DENK reageerde dat de partij ‘absoluut niets’ te maken had met de advertentie boven het artikel. Volgens hem bepaalt een algoritme waar advertenties terechtkomen.

Fractievoorzitter Farid Azarkan benadrukte in een korte tweet zich te distantiëren van alle kwetsende berichten die de Amsterdamse over zich heen krijgt. ‘Ik lees allerlei bedreiging en haat in de richting van Lale. Dat is onacceptabel. Stop daarmee. Iedereen heeft het recht op een eigen leven en geef elkaar de ruimte’, twittert Azarkan. Kamerlid Tunahan Kuzu stuurde woensdag al een bericht aan Gül, waarin hij schrijft dat in Nederland vrijheid van religie geldt en het haar dus vrijstaat wel of niet te geloven.

Vuurwapens

Ondertussen blijft de Amsterdamse schrijfster ook vanavond bestookt worden met berichten en foto’s waarin zware vuurwapens getoond worden. De radicale islamitische groep Sharia4Holland meldt op Instagram dat ze ‘grote plannen hebben met Gül’ en ‘overal in Amsterdam actief zijn’. Later nuanceerde het kanaal die opmerking. ‘Voor de mensen die willen weten wat de plannen waren: het was letterlijk met haar een flink gesprek aangaan over het boek en haar isolamophobia’, valt te lezen in een verklaring.

Volgens Femke Halsema is er goed contact tussen de schrijfster en de politie. De vele online bedreigingen die haar boek en de interviews na afloop hebben veroorzaakt, hebben de aandacht van de politie. ,,Op strafbare berichten wordt direct gehandeld, ook op anonieme berichten”, aldus Halsema tegen het Parool. Gül is inmiddels ook op bezoek geweest bij Halsema. Ze heeft een uitnodiging gekregen om toe te treden tot een netwerk van jonge vrijdenkers die, indien nodig, steun kunnen krijgen van de stad.

