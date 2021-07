Landelijk bestuur CDA stapt op na snoeihard rapport commissie

Dat liep anders. En tot overmaat van ramp splitste na de verkiezingen ook nog eens het populaire Kamerlid Pieter Omtzigt zich af. Na de zomer gaat hij op eigen titel verder in de Tweede Kamer en houdt het CDA nog maar veertien zetels over. Daarbij is er de angst dat Omtzigt ook een eigen partij gaat oprichten en er meer CDA’ers in het land de partij verlaten om zich bij hem aan te sluiten. Zelf laat Omtzigt zich daar nog niet over uit.



Wel lekte er dit voorjaar een notitie uit die Omtzigt had opgesteld voor de commissie-Spies. Daarin deed hij meerdere impliciete beschuldigingen. Zo zou het verkiezingsprogramma van het CDA zijn aangepast onder druk van invloedrijke zakenmensen die de verkiezingscampagne sponsorden. Ook gaf hij voorbeelden dat hij door onbekenden was beschimpt. Zo zou iemand Hitlersnorretjes hebben getekend op verkiezingsposters met Omtzigts beeltenis erop.



De commissie stelt dat het ‘onjuist’ is dat donaties effect hebben gehad op CDA-standpunten. Omtzigt noemde het onder andere verdacht dat het CDA ineens pleitte voor een betere regeling voor bedrijfsopvolging van familiebedrijven. Maar volgens de commissie had de CDA-fractie in de Tweede Kamer dat al in de zomer van 2020 bepleit.



Volgens interim-partijvoorzitter Marnix van Rij klopt ook het verhaal over de Hitlersnorretjes niet. ,,We hebben alle medewerkers van het partijbureau ondervraagd en niemand herkent het verhaal. Het is gewoon niet juist.’’ Wel is een medewerker van de Tweede-Kamerfractie berispt, omdat hij Omtzigt in apps had uitgemaakt voor onder meer ‘teringhond’. ,,Dat soort gedrag hoort niet thuis in het CDA. De volgende keer is het einde verhaal voor deze persoon’’, aldus Van Rij.